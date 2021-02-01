أحلام تثير الجدل مجددا بقلادة ماسية مليونية جديدة.. صورة

الوكيل الاخباري - لفتت الفنانة الإماراتية أحلام أنظار محبات الموضة وعاشقات الأناقة بكل تفاصيلها بأحدث إطلالة لها. وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وبدا أنها التقطت لها على هامش إطلاق عملها الجديد "فدوة عيونك".

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وتألقت بفستان باللون الأصفر شبهه المتابعون بآخر ارتدته الفنانة الراحلة ماريلين مونرو في إحدى إطلالاتها. وأبرز التصميم رشاقتها وتميز بلونه الأصفر الصارخ الذي يوحي بالكثير من الحيوية.



وأضافت إلى اللوك علامة فارقة أخرى حيث زينت عنقها بقلادة من مجوهرات Nsouli العريقة. وأشارت بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أن سعرها يصل إلى مليونين دولار.



ويشار إلى أنه بات من المعروف أن الفنانة تمتلك أكثر قطع المجوهرات فخامة وأغلاها ثمناً. ويذكر أنها تألقت في العام 2019 في حفل أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض بطقم مجوهرات تضمن عقداً وأقراطاً مرصعة بالماس الأبيض والأصفر بالإضافة إلى أحجار الزمرد الكولومبي النادر. وتبين أنها تحمل توقيع المصمم الأميركي لبناني الأصل سامر حليمة. وذكر موقع ET بالعربي حينها أن ثمنها يصل إلى 7 مليون دولار أميركي.





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