أحلام تحتفل بيوم ميلاد إبنها -صورة

الوكيل الإخباري-حرصت الفنانة الاماراتية أحلام على تهنئة ابنها بمناسبة عيد ميلاده.



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حيث نشرت أحلام صورة جمعتها مع زوجها مبارك الهاجري وابنها فاهد وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانت نور عيوني كل عام وانت حبيبي وصديقي وولدي والسند وجعل ايامك كلها فرح وصحه وخير حبيبي فاهد ١٢/٥/٢٠٠٤ هو يوم ولادتك يوم شكرت ربي وطول العمر الشكر لله على نعمه اسمها فاهد ولدي واغلا اسم ينقال لي بصوتك امي احبك يمه وجعلني اشوفك في اعلا المناصب ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لاتسهى ولا تنام لي ولأبوك وخواتك وجعلنا نذوق برك يا بعد روحي يمه فاهد".



وتفاعل المتابعون مع المنشور وأثنوا على وسامته وتمنوا له أعوام مليئة بالتوفيق والنجاح.







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