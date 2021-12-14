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الثلاثاء، 14-12-2021 01:06 م

أحلام تحذر مدير أعمالها وتهدده بزوجها

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الوكيل الإخباري - في لقطة عفوية، شاركت النجمة الإماراتية أحلام متابعيها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو جديداً ظهرت فيه مع مدير أعمالها نايف اليوسف داخل السيارة عقب عودتهما من حفل في الرياض.

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وبدت أحلام في الفيديو وهي تضع الحجاب وتتألق بفستان أنيق ومكياج ساحر، ووثقت بعفوية حديثها مع مدير أعمالها الذي قالت فيه: "نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنّيت من قلبي... لأن صدقاً الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنّيت لها من كل قلبي"... ليقاطعها نايف ويتغزل بها: "طالعة تهبلين بالحجاب!".


وردّت أحلام على نايف مهدّدةً إياه بزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، ومازحته بالقول: "نايف ترى مبارك يسمعك، مبارك شوف نايف ويش يقول... عندك ياه عندك ياه".

 

 

 

المصدر - لها

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