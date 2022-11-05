أحلام تحقق أمنية فيصل العتيبي بالغناء معها في الرياض - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاعلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، مع "أمنية" الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها.



وظهر فيصل العتيبي في برنامج "أم بي سي في أسبوع" عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلًا في المملكة، ليتلقى لاحقًا حملة دعم واسعة.





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وكتبت احلام عبر تويتر :

راح تشاركني حفلي في الرياض وانا اللي اتشرف يا حبيبي صوت ولا ارووووع وغنيت حزين واسرتني وراح نغنيها مع بعض اوعدك #فيصل_العتيبي 🌹🙏🏻 https://t.co/E1vXCZy49e November 4, 2022

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