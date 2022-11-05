السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 01:20 م

أحلام تحقق أمنية فيصل العتيبي بالغناء معها في الرياض - فيديو

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الوكيل الإخباري - تفاعلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، مع "أمنية" الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها.

وظهر فيصل العتيبي في برنامج "أم بي سي في أسبوع" عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلًا في المملكة، ليتلقى لاحقًا حملة دعم واسعة.

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وكتبت احلام عبر تويتر :

 

 

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