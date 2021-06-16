أحلام تحقق نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة

الوكيل الإخباري _ حققت الفنانة الإماراتية أحلام نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "الله يرحمه" حيث انها تخطت حاجز المليونين مشاهدة على اليوتيوب ، وهي أغنية تتحدث عن قصة حقيقية.



واحتفل العديد من رواد مواقع التواصل ومن متابعي أحلام بهذا النجاح، حيث أعادت الفنانة أحلام نشر تغريدة أحدهم قائلاً: “الله يرحمه لفنانة العرب احلام تكسر حاجز ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب الأغنية التي تحكي كلماتها قصة واقعية لتجربة شخصية عاشتها كاتبتها الشاعرة معتزه عن خيانة وغدر بعض الأصدقاء وعدم وفائهم ألحان عبدالرحمن العثمان الذي أعجب بالقصيدة وأصر على تلحينها”.

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المصدر : الإمارات نيوز