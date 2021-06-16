الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 16/6/2021

توصيات من البنك الدولي لـ' الضمان الاجتماعي '

وفيات الأربعاء 6/16/ 2021

انطلاق حوار نيابي حول مشروع قانون البلديات واللامركزية

أجواء حارة الأربعاء

هزة ارضية جنوب الاردن

كاليفورنيا تعيد فتح اقتصادها بالكامل مع انخفاض إصابات كورونا

نيويورك ترفع معظم قيود كورونا

غارة للاحتلال على معسكر تدريب في غزة

كندا: 13 وفاة و 296 إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو

الأربعاء، 16-06-2021 09:33 ص

أحلام تحقق نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة

ahlamalshamsi_69215334_1167505103450829_190227118682428642_n


الوكيل الإخباري _ حققت الفنانة الإماراتية أحلام نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "الله يرحمه" حيث انها تخطت حاجز المليونين مشاهدة على اليوتيوب ، وهي أغنية تتحدث عن قصة حقيقية.

واحتفل العديد من رواد مواقع التواصل ومن متابعي أحلام بهذا النجاح، حيث أعادت الفنانة أحلام نشر تغريدة أحدهم قائلاً: “الله يرحمه لفنانة العرب احلام تكسر حاجز ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب الأغنية التي تحكي كلماتها قصة واقعية لتجربة شخصية عاشتها كاتبتها الشاعرة معتزه عن خيانة وغدر بعض الأصدقاء وعدم وفائهم ألحان عبدالرحمن العثمان الذي أعجب بالقصيدة وأصر على تلحينها”.

اضافة اعلان

 

المصدر : الإمارات نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
253581-1707128831

أشرف عبد الباقي يكشف عن عمله الجديد

2021615132421698637593602616985594

عابد فهد ينضم لمسلسل شتي يا بيروت

2020_3_15_18_17_17_66

نادين نسيب نجيم تثير ضجة بأحدث ظهور لها .. صورة

8552-Iwan 3

تجربة سينمائية جديدة لميشال حوراني

1570449621HUb1X

تفاصيل اعتراض موكب الفنان وديع الشيخ من قبل محتجين

19_2019-637013829805862738-586

أحمد حلمي ينشر صورة مع كريم عبدالعزيز - صورة

أخبار متعلقة
hala-turk

جاد شويري وحلا الترك يحققان نجاحاً كبيراً بأخر اعمالهما

10560156-213634797

تعرُّض ابن الفنانة أحلام لحادث سير مروّع.. صور صادمة للحادث!.. شاهد

46-5

نقل ابن الفنانة أحلام الى المستشفى لسبب غامض.. شاهد