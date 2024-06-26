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أحلام تعلّق على إحراج أنغام: "اسمي ليس إساءة"

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الأربعاء، 26-06-2024 09:50 ص

أحلام تعلّق على إحراج أنغام: "اسمي ليس إساءة"

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الوكيل الإخباري- علّقت الفنانة الإماراتية أحلام على الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة المصرية أنغام، عقب حفلها الذي افتتح فعاليات مهرجان "موازين" الجمعة الماضية، حيث أخطأت صحافية مغربية في اسمها ونادتها "أحلام"، قبل تصحيح الاسم من قبل إعلاميين، ما جعل أنغام تشعر بالحرج والانزعاج، لكنها ضحكت وأكملت حديثها.

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وردت أحلام على منشور على منصة إكس، يشير إلى أن الفيديو يشكل إساءة للمؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها الصحافية المغربية، وأيضاً للفنانة المصرية، لتؤكد الفنانة الإماراتية أن اسمها لا يمثل إساءة لأي شخص على الإطلاق.


وتذكرت أحلام موقفاً مشابهاً لما تعرضت له أنغام في أحد المؤتمرات الصحافية، وردت بطريقة دبلوماسية وقتها.


وكتبت أحلام في ردها: "اسمي مش إساءة لأي أحد أبداً.. أنا أحلام وهي أنغام".
وتابعت: "اسمي مش إساءة.. اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين الذي دعا اسماً كبيراً مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها، وحروفنا قريبة من بعض".


واختتمت منشورها: "وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون.. أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف".

 

 

 

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