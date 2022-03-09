أحلام تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير -صور

الوكيل الإخباري - خطفت الفنانة الاماراتية أحلام الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وبدت في غاية الجمال خصوصاً أنها من النجمات اللواتي يتميزن بستايل فخم واطلالات ينتظرها المتابعون، بما فيها من سخاء وتنسيق لائق عليها كنجمة خليجية وعربية.

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واستعرضت أحلام اطلالاتها واختارت فستاناً باللون البنفسجي ونسقته مع بعض المجوهرات الثمينة التي لاقت بالاطلالة، الا ان ما فاجأ المتابعين انها وضعت قرطاً في انفها، ورأى عدد كبير من المتابعين انه لاق بها، وأشادوا بهذا التغيير، خصوصاً انها مع التجديد في اطلالاتها ولا تحب التكرار.











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