أحلام تكشف حقيقة حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا التجريبي.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة وضعها الصحي بعد تلقيها اللقاح التجريبي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وجاء هذا من خلال تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت فيها: "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحه جداً".



وأضافت: "ثقتي في بلادي إنها صاحبة الريادة دائماً، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعاً، والحمد لله على نعمة الإمارات".



ويشار إلى انها لفتت الأنظار قبل هذا بإعلان تلقيها اللقاح من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".



وتمنت في المقطع أن تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس وأثنت على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في بلدها في هذا الاتجاه.

pic.twitter.com/EmOc75xcXi ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم October 2, 2020

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