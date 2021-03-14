أحلام تنشر صورة والدها الفنان الراحل في مرّة نادرة.. شاهد

الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام صورة والدها الفنان الراحل علي بن هزيم الشامسي في مرة نادرة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار دعوتها له بالرحمة، إلى جانب دعائها لوالدتها بطول العمر.



وقالت الفنانة تعقيباً على الصورة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنة واجعل هذه الايام المبروكه خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طوله العمر ل والدتي وعائلتي واحبائي يارب جمعة مباركة".

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وكانت أحلام نشرت على حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تستقبل زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري في المطار بعد فراق دام لمدة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم أخذها في بلدان الخليج من أجل الحد من انتشار العدوى.





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