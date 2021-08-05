الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 02:50 م

أحلام توّجه تهنئة لنادين نسيب نجيم

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الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة أحلام تهنئة خاصة للممثلة نادين نسيب نجيم بالتزامن مع الضجة التي أثيرت حول الموعد النهائي لعرض مسلسل "صالون زهرة" انتاج صبّاح أخوان .

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وحرصت أحلام على نشر تعليق خاص بالمسلسل عبر خاصية "ستوري" على انستغرام وقالت: "مبروك لنا ابداعك يا أحلى وردة واجمل زهرة أحبك نادين نجيم".

لترد نادين: "حبيبتي أحلام، سعيدة جدًا. وسينال اعجابك العمل".

ومن المعروف أن أحلام تتابع كل أعمال نادين نجيم، فقد سبق ونصحت الجميع بمشاهدة مسلسل "عشرين عشرين" الذي حققت من خلاله نادين نجاحات ساحقة.

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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