أحلام توزع الهدايا وزجاجات العطر على جمهور حفلها بموسم الرياض - صورة

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهور حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بتوزيع الهدايا عليه، خلال غنائها على المسرح.

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وتضمنت الهدايا زجاجة من العطر، صنعت خصيصاً في المملكة، بالإضافة إلى الألبوم الغنائي الجديد الخاص بها فدوة عيونك، وقامت أيضاً بتوزيع الشيكولاتة على الجمهور.





شهد الحفل استعراضاً غنائياً، والتي ظهرت من خلاله أحلام على المسرح بصحبة فرقة راقصة.









المصدر - نواعم