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الإثنين، 31-01-2022 04:37 م

أحلام وقفت لـ أصالة خلال تسلمها جائزتها وهي تجاهلتها - شاهد

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه الفنانة الاماراتية أحلام خلال وقوفها، بعد أن تم اعلان فوز زميلتها الفنانة السورية أصالة بجائزة أفضل فنانة ضمن مهرجان Joy Awards.

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وكانت الفنانات أصالة وأحلام وإليسا ونانسي عجرم مرشحات لنيل هذه الجائزة، قبل ان يتم اعلان فوز الاولى بها، متفوقة على زميلاتها.

 

وبأخلاقها العالية وقفت أحلام تهنئ زميلتها، في وقت ان اصالة لم تعرها اي اهتمام، واكتفت بالتعبير عن حبها لـ إليسا خلال كلمتها، ولم تذكر أحلام ونانسي، ما اعتبره البعض تصرفاً غير موفق منها.

 

 



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