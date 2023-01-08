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الأحد، 08-01-2023 01:28 م

أحلام وهيفاء وهبي تهاجمان الصحفيين بسبب عزاء وديع .. فيديو

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الوكيل الإخباري-حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء وديع، الإبن الأكبر للنجم جورج وسوف ومواساته والتخفيف عنه ليتمكن من تخطي الألم الذي يعيشه بعد رحيل نجله بسبب مضاعفات عملية جراحية خضع لها قبل أيام.

وكانت النجمة هيفاء وهبي من بين الحاضرين لتقديم واجب العزاء ، وحاولت مواساته والتخفيف عنه بلطف وحب، وهذا ما ظهر بشكل واضح في وسائل الإعلام.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للحظة وصول النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى مكان تقديم العزاء، وبدت في غاية الإنزعاج وهي تعاتب مراسلي بعض القنوات التلفزيونية، لمحاولتهم إجراء لقاءات معها، لتردّ باستياء وغضب: "مقابلة في عزا، معقول؟!"، قبل أن تمر سريعا من بينهم متوجهة إلى مكان العزاء .

 

وفي السياق نفسه، إنتقدت المطربة الإماراتية أحلام قيام بعض الفنانين بإجراء حوارات إعلامية، خلال حضورهم عزاء ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة، ونشرت أحلام عبر حسابها في موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "بصراحه قله احترام لحرمة الميت استغلال، الناس رايحة تعزي مش تملي فقرات وهالشي مستغربته كثران وبزيادة".

وأضافت: "عيب الناس مش في حاله لقاءات الرجال قلبه مكسور على ولده ومقهور ربي يجبر قلبه على الاقل قدروا هذا الشي هذا عزاء مش فاشن شو او حفلة او مهرجان الميت له حرمة".

 

 

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