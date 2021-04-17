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السبت، 17-04-2021 03:16 م

أحمد السعدني ينفي هذا الأمر

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الوكيل الإخباري- بعد انتشار أخبار عبر بعض المواقع الإخبارية حول تراجع الفنان أحمد السعدني عن قرار انسحابه من مسلسل "كله بالحب" الذي أعلن عنه منذ أيام، نفى السعدني كل ما أشيع، كاتباً عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا الخبر غير صحيح، مطالباً المواقع بتحري الدقة.
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وكان السعدني قد عبر عن انزعاجه مما حدث معه في مسلسل "كله بالحب" وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج الحقيقه أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب والا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابه تجيبلي حقوقي المادية وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله".

مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

المصدر: لها

 




 

 


 

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