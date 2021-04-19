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الإثنين، 19-04-2021 11:40 ص

أحمد السقا برفقة جمهوره في كواليس مسلسل 'نسل الأغراب'

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري أحمد السقا عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو شارك به جمهوره، من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب".

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وظهر السقا في الفيديو وقد حاصره الجمهور وبعض الأطفال مرددين جملة "عايزين مين... عايزين سقا".


ورحب السقا بوجودهم وانتظرهم حتى يلتقط معهم الصور التذكارية، وكتب تعقيبا على الفيديو: "شكرا للجمهور العظيم ولسه ولسه".

 

يذكر أن الفنان أحمد السقا حريص على مشاركة جمهوره بصور وفيديوهات من كواليس المسلسل، والذي يجسد فيه شخصية عساف الغريب، الشخصية الصعيدية المليئة بالشر والانتقام، وقد ظهر في المسلسل بإطلالة جديدة عليه حيث اضطر لزيادة وزنه ووضع أسنان من الفضة وحلاقة شعره تماماً لتتوافق مع الشخصية التي يقدمها.


"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في البطولة بجوار أحمد السقا الفنان أمير كرارة ومي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.


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