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الأحد، 12-12-2021 02:18 م

أحمد السقا يفاجئ محمد هنيدي ويدخل الاستوديو بالحصان - فيديو

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الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان أحمد السقا، الفنان محمد هنيدي في استضافته ببرنامج "هنيدي شو" الذي يقدمه الأخير، ويعرض عبر قناة "المحور"، حيث دخل إلى ستوديو البرنامج بطريقة مختلفة عن أي ضيف آخر.

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فما إن انتهى هنيدي من تقديمه لضيف الحلقة أحمد السقا، إلا وسمع صوت المزمار وظهرت مجموعة من الراقصين، ليدخل خلفهم السقا ممتطياً حصاناً.

ثم فاجأ السقا، هنيدي مرة أخرى بأن طلب منه أن يركب الحصان، لكن هنيدي رفض وقال إنه يشعر بالرعب منه ويحب الحمار أكثر، فيما رد عليه أحمد السقا وقال له إنه لا يجيد ركوب الحمار ويسقط دائماً.

وخلال الحلقة استعاد السقا ذكريات فترة المراهقة، حيث حكى عن موقف صعب تعرض له خلال سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال إنه تعرض للنصب وحدث معه موقف مشابه لأحداث فيلم "همام في أمستردام".

 

المصدر - لها

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