أحمد السقا يكشف أزمة نجله في الولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد السقا على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة طويلة باللغة الإنكليزية على لسان نجله الفنان الشاب ياسين السقا، كشف من خلالها عن أزمة يتعرض لها ابنه بمنعه من السفر للولايات المتحدة الأميركية، وعدم تمكنه من استكمال دراسته.



وكتب "السقا" يقول: "هذه الرسالة موجهة للمعالجة الإدارية للولايات المتحدة، ليس لديّ طريقة أخرى سوى التحدث عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه هي المنصة الوحيدة التي تساهم في نشر الوعي وتجذب انتباه الناس".

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المصدر - لها