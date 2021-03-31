أحمد السقا يكشف عن شخصيته في 'نسل الأغراب'.. صورة

الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري أحمد السقا، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم، كشف بها عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، وعلق عليها قائلاً: «أنا نفسي ساعات بخاف مني»، ليكشف بذلك عن تجسيده شخصية شريرة تقارب ما قدمه في فيلمه الشهير "الجزيرة.



يذكر أن السقا، يشارك في مسلسل «نسل الأغراب»، بجانب أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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وظهر الفنان السقا، في البرومو الخاص بمسلسل «نسل الأغراب»، بشخصية عنيفة تحدث بينه وبين الفنان أمير كرارة صراعات، كما كان لافتاً للانتباه، ظهور السقا بأسنان فضية ورأس صلعاء.



وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى عمل درامي واحد، بعد تعاونهما سابقاً في أكثر من فيلم سينمائي، منها "هروب اضطراري"، و"حرب كرموز".



جدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها أحمد السقا، كانت مسلسل «ولد الغلابة»، الذي شارك في بطولته بجانب مي عمر وإدوارد ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهادي الجيار وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.





لها

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