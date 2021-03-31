الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نقابة الألبسة تقدم مقترحات للحكومة لتعديل قرار الحظر الليلي

بعد الإيجاز .. الخصاونة يعاني من وعكة صحية

دودين : إعفاء قطاع النقل العام من رسوم التراخيص بقيمة 50%

دودين : ضخ السيولة في السوق بـ240 مليون دينار

الحكومة : إعفاء المكلّفين من 100% من الغرامات المستحقّة عليهم

دودين : زيادة أعداد الأسر المستفيدة من المعونة

وزير المالية : تمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام للحفاظ على فرص العمل

الخصاونة يقرر عددا من الإجراءات التخفيفية

الخصاونة : ما زلنا في وضع حرج

وفيات الأربعاء 31/3/2021

الأربعاء، 31-03-2021 12:29 م

أحمد السقا يكشف عن شخصيته في 'نسل الأغراب'.. صورة

9419274_1586930016


الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري أحمد السقا، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم، كشف بها عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، وعلق عليها قائلاً: «أنا نفسي ساعات بخاف مني»، ليكشف بذلك عن تجسيده شخصية شريرة تقارب ما قدمه في فيلمه الشهير "الجزيرة.

يذكر أن السقا، يشارك في مسلسل «نسل الأغراب»، بجانب أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اضافة اعلان
 

وظهر الفنان السقا، في البرومو الخاص بمسلسل «نسل الأغراب»، بشخصية عنيفة تحدث بينه وبين الفنان أمير كرارة صراعات، كما كان لافتاً للانتباه، ظهور السقا بأسنان فضية ورأس صلعاء.

وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى عمل درامي واحد، بعد تعاونهما سابقاً في أكثر من فيلم سينمائي، منها "هروب اضطراري"، و"حرب كرموز".


جدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها أحمد السقا، كانت مسلسل «ولد الغلابة»، الذي شارك في بطولته بجانب مي عمر وإدوارد ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهادي الجيار وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
54120170617025609569

صورة نادرة.. عادل إمام وعبد الحليم حافظ أثناء تسجيل مسلسل إذاعي منذ 48 عاماً

3202117111435426015048

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة غريبة.. شاهد

59_20160923183442 (1)

إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

D6YFcrFW0AEIwMs

الفنانة دينا الشربيني تقدم 'مفاجأة' في رمضان

czo3NzoiaHR0cHM6Ly9jZG5pLnJ0LmNvbS9tZWRpYS9waWNzLzIwMjEuMDMvdGh1bWJuYWlsLzYwNjFhY2FlNDIzNjA0MGI2ZjVhNzU3Yy5qcGciOw==

لأول مرة.. فيلم لمخرج روسي يتصدّر إيرادات تذاكر دور السينما الأمريكية

122020222100349015231

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام

أخبار متعلقة
84657Image1-1180x677_d

أحمد العوضي يحدث ضجة بمشهد شديد الخطورة.. فيديو

ramadan-mousa-1

صورة للفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل 'موسى' تثير الجدل.. شاهد

259942-hhh

صورة للفنان أمير كرارة وهو يطعم أسد ضخم تثير ضجة.. شاهد

94613918_155983382514050_6155473676429986861_n

محمد رمضان يثير الجدل بسبب إطلالته في مسلسله 'موسى'.. شاهد

hol_327952_original

أحمد السقا ينشر فيديو لمسلسله الجديد.. شاهد

2021_3_8_17_31_36_834

إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا