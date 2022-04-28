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الخميس، 28-04-2022 12:00 م

أحمد السقا ينافس في عيد الفطر بفيلم العنكبوت

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الوكيل الإخباري - بدأ الفنان المصري أحمد السقا الترويج لفيلمه الجديد “العنكبوت” المقرر عرضه في عطلة عيد الفطر من خلال طرح البرومو الرسمي للعمل.

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وأثار البرومو الذي بلغت مدته 30 ثانية شوق عشاق النجم المصري للفيلم الذي تم تأجيله لعدة مرات.


وظهر أحمد السقا في البرومو وهو يقفز من فوق جسر شاهق الارتفاع، بالإضافة إلى ظهوره وهو يضع وشمًا على شكل عنكبوت على رقبته، وهو في السجن، قبل أن ينتهي البرومو بنظرة غامضة من السقا.


يذكر أن فيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين.

 

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