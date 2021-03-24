أحمد السقا ينشر فيديو لمسلسله الجديد.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشف المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "نسل الأغراب".

اضافة اعلان



وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "نسل الأغراب، حصريا على قناة أون، رمضان 2021 إن شاء الله، سينرچي، المتحدة".

كذلك شوّق الفنان المصري أحمد السقا الجمهور للشخصية التي سيقدمها خلال المسلسل ونجح بأن يكون تريند على السوشيال ميديا بعد ظهور إطلالته والشخصية الملفتة للأنظار التي ظهر فيها بالإعلان.



ويشارك السقا في "نسل الأغراب" مجموعة من النجوم من بينهم أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





