أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز يُفاجئ الجمهور بتغير شكله -صورة

الوكيل الإخباري-بعدما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بأدائه الرائع بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، و"كل ما أقول التوبة" للفنان المصري عبد الحليم حافظ، ومظهره اللطيف، عاد نجم "ذا فويس كيدز" أحمد السيسي إلى الشاشة بملامح مختلفة تماماً، بعد سنين عدة من مشاركته في برنامج المواهب.

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وحلّ الطفل محمد ضيف مع الاعلامية بسمة وهبة، على شاشة "O N"، وعبر من خلال هذه المقابلة الاعلامية عن حبّه بالفنان أحمد عدوية، كما أشار إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته.



وسريعاً ما تداول الرواد صوره مرة أخرى من هذه المقابلة، متفاجئين من التغييرات التي طرأت على ملامحه.









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