أحمد العوضي يحدث ضجة بمشهد شديد الخطورة.. فيديو

الوكيل الاخباري - شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان 2021.

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وظهر النجم المصري في المقطع بكامل لياقته البدنية، وهو ينفذ مشهدا خطيرا ضمن أحداث المسلسل، حيث حطم زجاج سيارة بنفسه بواسطة قبضة يده.



وعلق العوضي على المقطع قائلاً: "احنا لا نعرف وايرات ولا دوبليرات عشان احنا بجد وبحق وحقيقي احنا الحقيقي منه عالله حكايتنا".

ويحرص النجم المصري على مشاركة متابعيه بمشاهد تشويقية من كواليس مسلسله الجديد، حيث سبق ونشر صورة وهو يتقاتل مع شاب مستعيناً بقدراته البدنية والقتالية التي يتمتع بها.



ويشارك العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" مجموعة من النجوم من بينهم ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

لها

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