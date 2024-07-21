أحمد العوضي يخوض ماراثون رمضان 2025 بمسلسل "صعيدي شعبي"

الوكيل الإخباري- كشف الممثل المصري أحمد العوضي، عن نوعية المسلسل الدرامي الذي سيخوض به ماراثون رمضان المقبل 2025.

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وقال العوضي، في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، لإعلان نتائج المسابقة التي أطلقها قبل أيام حول توقع نوع مسلسله القادم، إن العمل سيكون من نوعية الأعمال الصعيدية الشعبية. وتعجب العوضي من الجمهور الذي توقع أن يكون مسلسله الجديد ضمن أعمال الخيال العلمي، بقوله: "أنا هعمل خيال علمي يا جماعة! المسلسل شعبي على صعيدي".



وشوّق العوضي جمهوره ومتابعيه نحو المسلسل، بقوله: "انسى حق عرب والكلام الفاضي ده، والسنة الجاية بإذن الله قهاوي مصر هتدغدغ أكتر من عرب السويركي".



وكان المؤلف محمود حمدان، قد أعلن عبر صفحته على "فيس بوك" في يونيو الماضي، عن تعاونه مع العوضي في مسلسل جديد سيُعرض في رمضان 2025، من خلال نشر صورته مع الفنان المصري.



ولم يكن هذا التعاون الأول بين العوضي وحمدان، حيث سبق لهما التعاون في ماراثون رمضان الماضي 2024، من خلال تقديم مسلسل "حق عرب"، الذي حقق نجاحًا لافتًا، بمشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم وفاء عامر، ورياض الخولي، وإبراهيم السمان، وكارولين عزمي، ودنيا المصري، وأحمد عبد الله، ووليد فواز، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق.



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