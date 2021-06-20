أحمد العوضي يدعم ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها - صورة

الوكيل الإخباري - حرص الفنان المصري، أحمد العوضي، على دعم زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على طريقته الخاصة، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي شنته عليها شقيقة طليقها النائب محمد حلاوة، بسبب وصفها بطريقة غير مباشرة للفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي بـ"الحرابيق".

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ونشر العوضي، عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، صورة رومانسية له ظهر خلالها محتضناً ياسمين، وعلق عليها برسالة رومانسية، حيث قال لها: "أحبك يا كل عالمي".



حرص الفنان المصري، أحمد العوضي، على دعم زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على طريقته الخاصة، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي شنته عليها شقيقة طليقها النائب محمد حلاوة، بسبب وصفها بطريقة غير مباشرة للفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي بـ"الحرابيق".





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها العوضي، الذين حرصوا على مساندة ياسمين ضد الهجوم الذي تعرضت له، فيما أشاد البعض بطريقة الفنان المصري في دعم زوجته، مؤكدين أنهما أفضل ثنائي في عالم الفن.



ووفقاً للمتابعين، فإن أحمد العوضي أراد، من خلال نشر صورته مع زوجته ياسمين، أن يوجه رسالة إلى مهاجميها بأنه موجود في ظهرها، ليدافع عنها في أي وقت.





المصدر - لبنان 24



















