أحمد العوضي يشارك صورة من كواليس "اللي مالوش كبير"

الوكيل الإخباري-أجاب الممثل المصري محمود ياسين على أسئلة متابعيه على خاصية الستوري على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وسأل البعض عن أعماله القادمة، بعض الآخر عن حياته الخاصة وعمره، وطلب أحد متابعيه نشر صورة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" مع الممثل المصري أحمد العوضي وزوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز، ولب ياسين طلب الجمهور، وشاركهم صورة له برفقة العوضي، وعلّق عليها: "أخويا الكبير".

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وبدوره، أعاد العوضي نشر الصورة على حسابة الخاص، معبراً عن حبه له من خلال إستخدام رموز تعبيرية.ّ





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