أحمد العوضي يعلن خبرا صادما عن ياسمين عبدالعزيز

الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» بالكشف عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية.



وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».



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ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ونشرت ياسمين، صورا لها من دبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

المصدر : المصري اليوم