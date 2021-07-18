الأحد 18-07-2021
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الأحد، 18-07-2021 09:26 ص

أحمد العوضي يعلن خبرا صادما عن ياسمين عبدالعزيز

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الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» بالكشف عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

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ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ونشرت ياسمين، صورا لها من دبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

 

 

 

المصدر : المصري اليوم 


 




 

 


 

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