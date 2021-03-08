أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن مسلسل الاختيار.. صورة

الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن مفاجأة لجمهوره، بشأن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي قدم في جزئه الأول دور الإرهابي، هشام عشماوي.

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ونشر العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة مع المخرج بيتر ميمي وكتب: "عشماوي راجع تاني بابا التكفيريين الاختيار 2، الله المستعان".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.



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