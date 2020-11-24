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الثلاثاء، 24-11-2020 12:20 م

أحمد العوضي ينفي انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري _ نفى الفنان المصري أحمد العوضي ما تم تداوله من انباء حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

حيث انه قام بإعادة نشر ما كتبته بعض الصفحات حول انفصاله عن ياسمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”وعلق قائلا : “إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا”.

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المصدر : الامارات نيوز 

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