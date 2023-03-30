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الخميس، 30-03-2023 02:33 م

أحمد العوضي يوجّه رسالة الى رضوى الشربيني بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري- نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة صمّمها أحد المتابعين لأحداث مسلسل "ضرب نار" والذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، تجمع ملخصاً لأحد مشاهد المسلسل، والذي تبكي فيه ياسمين عبدالعزيز بسبب فراق أحمد العوضي، وتعلّق عليها رضوى الشربيني بطريقتها المعتادة، لتردّ عليها ياسمين بتعليق كتبت فيه: "مش أنا"، وتردّ عليها رضوي: "أنا علّمتك كدة، أقول إيه للناس يا ياسمين البت بتتشحتف علشان راجل"، ليردّ أحمد العوضي على تعليقاتهما موجهاً حديثه إلى الشربيني قائلاً: "خليكي محضر خير يا رضوى"... لتنهال عليهم التعليقات ما بين مؤيد لرضوى ومعارض لها.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بطولته، كلٌ من: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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