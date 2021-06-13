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الأحد، 13-06-2021 09:48 م

أحمد بتشان يطرح أغنية جديدة بعنوان ' ابن ناس' - فيديو

متتتتتتتتتتت


الوكيل الإخباري - يواصل الفنان أحمد بتشان طرح ألبومه الجديد، من خلال أغنيته الجديدة "ابن ناس"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناة شركة “نجوم ريكوردز” الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “ابن ناس” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، والألبوم إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".

كما طرح أحمد بتشان كليب أغنيته الأخيرة مؤخرًا بعنوان “أيام وفاتوا” من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، و"يا روحي"، والتي كانت احتفالاً بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

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وتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربي، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

 

المصدر - صدى البلد 

 


 




 

 


 

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