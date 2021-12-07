أحمد بدير معلقا على شائعة وفاته المتكررة

الوكيل الإخباري - أبدى الفنان أحمد بدير استياءه من الشائعة التي انطلقت خلال الساعات الماضية حول وفاته، والتي مازالت تطارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت خلال الساعات الماضية بشكل كبير.



ورداً على تلك الشائعات قال أحمد بدير في تصريحات صحافية: "كل كام يوم يطلعوا شائعات زي دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأعمار بيد الله، وأخويا اللي اتوفى مش أنا".

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وأضاف: بخاف بس على عيلتي من تلقيهم تلك الأخبار، وهما بيتخضوا عليا، ومش عارف أقول إيه للي بيطلع الأخبار دي، واتقوا الله".

المصدر - لها