الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 03:30 م

أحمد جمال يهدي مصر أغنية وطنية جديدة

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الوكيل الإخباري - أطلق الفنان المصري أحمد جمال على قناة Sparrow Music في موقع يوتيوب، أغنية وطنية جديدة، حملت اسم مين في جمالك.

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وتعاون الفنان المصري في الأغنية الجديدة مع محمد رفاعي، الذي تولى كتابة كلماتها وتلحينها، في حين قام وسام عبد المنعم بتوزيعها.

 

من جهةٍ أخرى يستعد أحمد جمال للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، قبل أن يعود للتحضير لأغنيته الجديدة التي سيطلقها قريباً، والتي سيتعاون فيها مع عزيز الشافعي، ووسام عبد المنعم.

 

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