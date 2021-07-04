أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل المصري أحمد حاتم دخوله موسوعة غينيس في السباحة بعد مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في سباق التتابع 100x50م حيث حطم هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق، ما يعتبر إنجاز رياضي عالمي.

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ونشر أحمد صورة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها متسلماً الجائزة ومعلناً إنجازه.



شارك في المسابقة حوال 100 سباح من مصر في سباق 50 متر حرة تتابع.



يُذكر أن الرقم القياسي الأخير المسجل بموسوعة غينيس كان بإسم منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في من قدره 42 دقيقة و12 ثانية.



نشير إلى أن الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" هو آخر أعمال أحمد حاتم الدرامية والتي تشاركه فيه البطولة الممثلة المصرية منّة شلبي.





المصدر - الفن