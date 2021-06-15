أحمد حلمي ينشر صورة مع كريم عبدالعزيز - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد حلمي صورة "سيلفي" تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

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وعلق "حلمي" على الصورة موجها سؤاله لجمهوره "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه".



وشارك أحمد حلمي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج بيتر ميمي.



جدير بالذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كانت فيلم "خيال مآتة" ، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.





المصدر - مصراوي