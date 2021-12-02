الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 11:56 ص

أحمد حلمي يهنئ شقيقته بعيد ميلادها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة تجمعه بشقيقته، لتهنئتها بعيد ميلادها.

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: "أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الاخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة".

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وتفاعل جمهور أحمد حلمي مع الصورة حيث علق عدد منهم على وجه التشابه بين نجمهم المفضل وشقيقته، حيث قال أحد متابعيه: "فولة واتقسمت نصين"، فيما كتب آخر: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض".

 


 

المصدر - لها 

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