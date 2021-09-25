أحمد خالد صالح يُحيي ذكرى وفاة والده السابعة - صورة

الوكيل الإخباري - إستذكر الممثل المصري أحمد خالد صالح، والده الممثل الراحل خالد صالح ، بالذكرى السابعة لوفاته.

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ونشر صورة لوالديه بالأبيض والأسود في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب دعاءً بالتعليق:" لمن فقدنا الحياة بدونهم اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وارفعهم اللهم درجات واحشرنا واياهم مع الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم واجمعني اللهم بهم علي خير يا رب".



وكان رحل الممثل خالد صالح عام 2014 بعد عملية جراحية في القلب، بعد أن كان أعلن بلقاء تلفزيوني أنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر.





المصدر - الفن