أحمد زاهر: ردود الفعل على نجاح مسلسل 'لؤلؤ' أسعدتني كثيراً

الوكيل الاخباري - كان تألقه في مسلسل "البرنس" المفتاح الذهبي الذي فتح له قلوب الجماهير، فتصدّر "التريند" طوال شهر رمضان الماضي، مما دفع المنتجين لأن يضعوا اسمه على "أفيشات" أعمالهم بلا خوف. ولأنه معروف بطيبة قلبه، ولأن كل أدواره السابقة تدور في هذا الإطار، شكّل دور "فتحي البرنس" مفاجأة لكل جمهوره، حيث قدّم من خلاله الشر بكل أبعاده دون أن يبذل جهداً لإقناع الناس بأنه الأخ السيئ ذو القلب الأسود، واستطاع أن يخطف الكاميرا من كل مَن وقف أمامه حتى بطل العمل نفسه، ليصبح "فتحي البرنس" البداية الحقيقية لنجومية تأخّرت كثيراً لفنان يمتلك الموهبة ولم يأخذ حقه بعد.

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موقع "لها" المتخصص بالاخبار الفنية حاورت الفنان المصري أحمد زاهر، الشهير بـ"فتحي البرنس" وتحدث عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، بعد النجاح الذي حققه استمراراً لدوره في مسلسل "البرنس"، وكشف كيف أقنع الجمهور بأنه قادر على تقديم كل الأدوار بالنجومية نفسها، كما تحدث عن تألق ابنتيه ملك وليلى بعد منعه إيّاهما من العمل في الفن لسنوات حفاظاً على مستقبلهما الدراسي، وكانت المقابلة على هذا الشكل:



- في البداية، حدّثنا عن ردود فعل المشاهدين حول شخصية "طارق نصار" في مسلسل "لؤلؤ"؟

ردود الفعل كانت في معظمها إيجابية، وهو ما لم أكن أتوقّعه، فالمسلسل تتوافر فيه كل عوامل النجاح التي جعلت الجمهور في مصر ودول الخليج والعراق يتفاعل مع أحداثه منذ عرض الحلقة الأولى منه، فحقّق نجاحاً على امتداد الوطن العربي، وهذا أسعدني كثيراً، فمنذ عرض أولى حلقاته والمكالمات ورسائل التهنئة على شخصية "طارق نصار" تصلني، إلى جانب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.



- "طارق" يختلف تماماً عن "فتحي" في مسلسل "البرنس"... ورغم ذلك ربط الجمهور بينهما لناحية أنهما شرّيران... ما رأيك؟

هذا الكلام غير صحيح. شخصية "طارق" تختلف تماماً عن شخصية "فتحي"، فـ"طارق" ليس شريراً، لكنه لم يشعر بالحب في حياته إلا مع "لؤلؤ"، ولم يتردّد للحظة في التعبير عن حبّه والدفاع عنه والوقوف الى جانبها. أما زوجته التي تجسّدها هيدي كرم، و"نهال" التي تؤدي دورها نجلاء بدر، فهدف كل منهما الاستحواذ على أمواله، وليس قلبه، فـلدى "طارق" عيوب كأي شخص منا، وأهمها الأنانية بحكم أنه من أهم رجال الأعمال، لكنه ليس شرّيراً.

- ما أوجه الشبه بين "طارق" وأحمد زاهر؟

هناك أوجه شبه كثيرة بيني وبين "طارق"، وعلى رأسها عشقه لحبيبته، فزوجتي "ربّنا يبارك فيها" هي أمّ بناتي وسندي وداعمي الأول في الحياة وسرّ نجاحي... كما أن "طارق" يشبهني لناحية العصبية، فأنا دوماً أكون عصبياً في المشاكل والأزمات.



- الثنائي الذي جمعكَ بمي عمر، هل يمكن أن يتكرر في عمل آخر؟

أتمنّى ذلك، مي عمر ممثلة طموحة ومجتهدة جداً، وتتقبّل دائماً النصائح من المقربين لها، وتعمل بها لتطوّر أداءها التمثيلي. بصراحة، أبدعت مي في شخصية "لؤلؤ"، وحققت من خلالها نجاحاً فاق كل التوقعات، وهناك كيمياء بيننا، كما أن مي اشتغلت على نفسها منذ أول أعمالها في مسلسل "حكاية حياة"، وهو أيضاً أول تعاون بيننا، وبعد ذلك ترسّخت كل خطواتها، ولم تعُد تتعجّل البطولة أبداً، كما أنها لم تعتمد على زوجها المخرج محمد سامي.



- كيف ترى نجاح ابنتك ملك في المسلسل، خاصة أنها وقفت أمامك في مشاهد عدة؟

ملك موهوبة فعلاً وقدّمت دوراً رائعاً في المسلسل وفاجأتني في التصوير. لقد حرصتُ على تسجيل كل مشاهدها لكي أستمتع بأدائها الرائع، فهي عاشت الدور لدرجة أنها أبكتني في كواليس العمل، وكانت تنتابني مشاعر متناقضة، تراوحت بين الحب والفخر بها والخوف عليها من التجربة الصعبة.



- هل ستطلّ على الجمهور في رمضان المقبل؟

لا للأسف، وهذا الأمر أزعجني وأحزنني كثيراً، فالعمل الدرامي الذي كنت أحضّر له لرمضان هذا العام في أول بطولة مطلقة لي تأجّل لموسم رمضان 2022، لأسباب خارجة عن إرادتي ولا أعلمها، لكن الله عوّضني بالأحسن بحيث نجحت في تقديم شخصية "طارق نصار"، والتي تعلّق الجمهور بها كثيراً، كما أصوّر حالياً فيلم "فارس"، وأعد جمهوري بتقديم شخصية جديدة ومختلفة عمّا قدمته خلال السنوات الماضية.

لها