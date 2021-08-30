أحمد زاهر يتغزل بإبنته ليلى ويهديها هذه الكلمات بمناسبة عيد ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أحمد زاهر مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من الصور جمعته بإبنته ليلى، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وتغزل زاهر بإبنته، حيث وصفها بأنها أغلى شخص على قلبه، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في كافة مجالات حياتها.



وعلق زاهر قائلاً : ليلى اجمل واحلى واغلى اسم في الوجود ليلى اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا، اسم امي واسم بنتي القمر كل سنة وانتي طيبة يا اجمل واحلى واحن واطيب والذ ليلى في الدنيا بحبك حب مش هاقدر اوصفه .



وأضاف زاهر :ربنا يخليكي ليا ويوفقك في حياتك وتبقي سعيدة و مبسوطة و تفضلي ناجحة ومكسرة الدنيا اكتر مانتي مكسراها وتفضل ضحكتك الجميلة علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنة يا حبيبتي، بحبك يا لولي .

المصدر - الفن