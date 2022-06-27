أحمد زاهر يحتفل بيوم ميلاد ابنته ملك .. صور

الوكيل الإخباري-احتفل الممثل المصري أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وشارك أحمد زاهر مجموعة من الصور التي تجمعه بابنته ملك من فترات زمنية مختلفة، وكتب لها معايدة مليئة بالحب، وقال: "مش مصدق والله ان الايام جريت بسرعة كدة، بقى البنوتة الصغيرة دي بقى عندها 20 سنة الله اكبر كل سنة وانتي حبيبتي و بنتي وصاحبتي وكل حاجة ليا ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكة يا قمر بحبك اوي".

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ومن ضمن الصور التي نشرها زاهر، صورة ملك في طفولتها بصحبة راغب علامة وعاصي الحلاني.



وانهالت التعليقات والمعايدات من قبل المتابعين، ومن صمنهم عدد كبير من الفنانين الذين قدموا المعايدات والتمنيات الطيبة لـ ملك أحمد زاهر.













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