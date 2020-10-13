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الثلاثاء، 13-10-2020 12:13 م

أحمد زاهر ينفعل على معجبين بسبب إبنته .. شاهد

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الوكيل الإخباري _ حالة من الغضب والانفعال الشديد اصابت الفنان المصري أحمد زاهر على معجبين إقتربوا كثيراً من إبنته الفنانة ليلى أحمد زاهر لإلتقاط الصور التذكارية معها ، وذلك اثناء خروجهما من دار الأوبرا بعد تكريمهما في مهرجان همسة للفنون والآداب.

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وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة انفعال زاهرحيث كان ممسكاً بيد إبنته محاولين الإسراع للخروج، بينما يتوقف حيناً لإلتقاط الصور مع بعضهم، ولكن أحد المعجبين حاول الإلتصاق بليلى وهو الأمر الذي أرعبها لينفعل عليه والدها .

 

 

 

المصدر : الفن 

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