الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 04:17 م

أحمد سعد بأول تعليق بعد عقد قرانه - شاهد

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الوكيل الإخباري - في ظل الجدل الكبير الحاصل بعد إعلانه عن عقد قرانه، فاجأ النجم أحمد سعد الجمهور بأول تعليق له عبر خلاله عن مشاعره الصادقة وفرحته الكبيرة.

ونشر مجموعة جديدة من الصور الجميلة والعفوية مع عروسه مصممة الأزياء علياء بسيوني وعبر من خلالها عن فرحته الكبيرة قائلاً: "دور دايماً على اللي يفرح قلبك".

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ووجه الفنان المصري رسالة صوتية من خلال برنامج ET بالعربي، عبر فيها عن مشاعره بعد عقد قرانه، وقال: "أشكر كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي".


وأضاف: "بصراحة إحساس جميل جدا جدا باحسه لأول مرة. إحساس إن الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين ليك. بجد شكرا لكل الناس اللي هنتني، ويارب يباركلي في جوازتي، ويرزقنا يا رب بالذرية الصالحة، ويبارك لنا في كل حاجة بنعملها".

 

وتعرض النجم المصري للكثير من التعليقات القاسية بسبب هذا التصريح، لا سيما وانها زيجته الرابعة وليست الأولى لاستغرابه الاحساس الذي يعيشه، في حين وجه له مئات المشاهير والمتابعين التبريكات والتهنئة بزواجه، متمنيين له السعادة الدائمة.

 





المصدر - لها

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