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الأربعاء، 17-11-2021 12:19 م

أحمد سعد برسالة مؤثرة لإبنه بعيد ميلاده

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الوكيل الإخباري - توجّه الفنان المصري أحمد سعد بالتهنئة لابنه بمناسبة عيد ميلاده، اذ كتب له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "كل سنه وانت طيب ابني الحبيب الغالي، كل سنه وانت في حضني وحبيب قلبي، أحمد أحمد سعد ".

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وتلقّى ايضا عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين.

 

على صعيد آخر، وبعد أن قررت نقابة الموسيقيين في مصر إيقاف أحمد سعد عن الغناء، بسبب عدم دفع غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، قام سعد بتسديد المبلغ، ما أدى إلى إلغاء قرار النقابة وإستكمال نشاطه الفني.

 

المصدر - الفن 

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