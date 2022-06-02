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الخميس، 02-06-2022 01:58 م

أحمد سعد يحتفل بتحقيق رقم قياسي جديد بأغنية "عليكي عيون"

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الوكيل الإخباري-احتفل الفنان المصري أحمد سعد بتحقيق أغنية "عليكي عيون" 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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ونشر أحمد سعد مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه: "عليكي عيون 100 مليون على يوتيوب، 100 مليون شكرا لكل جمهوري الحبيب".


من جهة أخرى أعرب أحمد عن انزعاجه من الاتصالات المستمرة التي يتلقاهاو وجّه أحمد رسالة للجمهور المصري والعربي وقال: "إلى شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية، نفسي أسألكم سؤال، أنتوا بتكلموني في التليفون ليه؟".


الجدير بالذكر أن رقم هاتف أحمد سعد إنتشر خلال مقابلته للفنانة المغربية شيماء المغربي، عند تواجده في حفل جوائز ميدل إيست، حيث كان يعطيها رقمه، وتمكن البعض من قراءة حركة شفتيه ومعرفة الرقم.

 

 


الفن

 




 

 


 

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