أحمد سعد يشارك متابعيه صورة من أحدث حفل له

الوكيل الإخباري-نشر المطرب أحمد سعد صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر أحمد سعد فى الصورة من حفله الأخير وهو يحيي الجمهور، مما نال إعجاب متابعيه.

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وكانت آخر أعمال أحمد سعد هي مشاركته مؤخرا في تلحين أغنية ما تبكيش، لنجم برنامج الدوم أسامة عطية، والتي تميزت بلهجة أهل محافظة شمال سيناء، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وكتب الأغنية مصطفى ناصر، وقام بالتوزيع الموسيقي النابلسي، وميكس وماستر ومكساج خالد سند، من إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



صدى البلد