أحمد سعد يطرح اغنية هيفوت عليك

الوكيل الإخباري - اصدر الفنان المصري أحمد سعد أغنيته الجديدة "هيفوت عليك" على يوتيوب، وهي من مسلسل "أيام" ، من كلمات فاروق الشامي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمرو صلاح، و مكس وماستر هاني محروس.

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الجدير ذكره ان احمد سعد كان قد طرح ايضا مؤخرا فيديو كليب أغنيته "منستغناش" عبر يوتيوب، ونشر سعد مقطعاً منها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق قائلاً: "منستغناش دلوقتي على يوتيوب"، الأغنية من ألحان محمود أنور، من كلمات أمير عشماوي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وقد حققت نجاحا لافتا.

المصدر - الفن