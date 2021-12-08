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الأربعاء، 08-12-2021 12:11 م

أحمد عز يجسد دور شقيق طفل من ذوي الهمم

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الوكيل الإخباري - بدأ الفنان أحمد عز تصوير الفيلم القصير "أخويا"، الذي يعد تجربة جديدة بالنسبة له، باعتبارها من أولى تجاربه في عالم الأفلام القصيرة، بعد النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية في مجال السينما والدراما والمسرح.

ويأتي الفيلم بتوقيع المخرجة ساندرا نشأت، حيث يواصل عز التصوير في شوارع متفرقة، على أن يتم عرضه مع بداية العام الجديد. ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم علاقة أخ وهو أحمد عز بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني.

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ويتعاون أحمد عز مع المخرجة ساندرا نشات مجددًا بعدما قدما معا العديد من التجارب السينمائية الناجحة، بداية بفيلم "ملاكي إسكندرية" عام 2005، وكررا التجربة في العام التالي بفيلم "الرهينة"، ثم "مسجون ترانزيت" عام 2008، وكان فيلم "المصلحة" آخر الأعمال التي جمعتهما عام 2012، وحقق نجاحاً كبيراً سواء على مستوى النقاد أو المستوى الجماهيري.

وتدور أحداث الفيلم تدور حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني.

المصدر - لها 

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