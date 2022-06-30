أحمد عز يعلن عدم مشاركته في مسلسلات رمضان 2023

الوكيل الإخباري-أعلن الممثل المصري أحمد عز في مؤتمر صحفي عقد للترويج لفيلمه الجديد " كيرة والجن" من بطولته وبطولة الممثل كريم عبد العزيز، أنه لن يخوض سباق دراما لمسلسلات رمضان 2023 المقبل.

اضافة اعلان

أكد عز أن اتجاهه دائماً يكون للسينما، ويمكنه أن يقدّم فيلمين في عام واحد، عكس الدراما التي لا يقدّم فيها سوى مسلسل واحد كل ثلاث سنوات.



وأشار إلى أنه شارك في العامين الماضيين في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"الاختيار 3".

الفن