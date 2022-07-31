أحمد عز يكشف سبب عدم تصنيف فيلم "كيرة والجن" كوثيقة تاريخية

الوكيل الإخباري-في إجابة عن سؤال عن عدم تصنيف فيلم "كيرة والجن" الذي يشارك في بطولته، كوثيقة تاريخية مثلما جاء على شارة المقدمة في الفيلم، قال الممثل المصري أحمد عز :"من الممكن أن أحمد مراد نسج بعض الشخصيات من وحي خياله كمؤلف، ومن ثم لم يرغب في إدارج الفيلم على أنه وثيقة تاريخية بنسبة 100%".

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وأضاف عز في حديثه إلى جريدة "الوطن" المصرية :"ولكن الفيلم تضمن عدداً من الأحداث التاريخية، وأبرزها حادثة ميت القرشي الشهيرة وحادثة دنشواي، إلا أنَّه لابد من إضافة صبغة درامية على أي عمل سينمائي".





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