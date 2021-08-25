أحمد فلوكس يهاجم المتسبب بإبتعاده عن التمثيل - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد إبتعاده عن التمثيل لمدة 4 سنوات شن الممثل المصري أحمد فلوكس هجوماً حاداً على الشخص المتسبب في ذلك، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان



ولفت فلوكس إلى أن تاريخه وأعمال الفنية لن يتمكن أحد من إلغائها، وعلق قائلاً " الحاجة الوحيدة للي متسبب إني أقعد في البيت إنك لا تقدر أن تمحي تاريخي ولا أعمالي، عارف ليه لأنك فاشل، فشلك واضح للعامة، لكن نجاحي واضح".



وهدد فلوكس هذا الشخص المجهول، الذي لم يذكر أي تفاصيل عنه، قائلاً: أنا مبسبش حقي افتكر كويس البوست ده وتاريخه".



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال فلوكس فيلم "الممر"، الذي انتهى تصويره عام 2017، وعرض عام 2019 في الصالات السينمائية.

المصدر - الفن