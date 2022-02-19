أحمد فلوكس يوضح قصة اعتزاله الفن

الوكيل الإخباري - نفى الفنان أحمد فلوكس، فكرة اعتزاله الفن خلال الفترة الحالية بعد هجومه الاخير على المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس، وأيضاً هجومه على الفنانة إلهام شاهين، بسبب تصريحاتهما عن المشاهد الرومانسية في أعمالهما.





اضافة اعلان

ورد فلوكس على سؤال أحد متابعيه على حسابه بـ"فيسبوك" طلب منه ترك مجال التمثيل، والاتجاه للعمل إمام في أحد المساجد، قائلاً: "ياريت أوصل إن ربنا يغفر لي كل ذنوبي ويديني مكانة إني أكون إمام مسجد ينشر علمه الحق، وأكيد ساعتها هاتمسك أكتر بالفن، وممكن كمان اتفرغلوا لأن الأخلاق والنهوض بها رسالة سامية لفن حقيقي".



لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

